Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan müjdeli haber!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kaldı.
Milli file bekçisi, ligde Kasımpaşa ile oynanan iç saha maçını tribünden takip etti. Uğurcan, bu maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
SAKATLIK YANITI
Uğurcan, "Sakatlığın nasıl?" şeklindeki sorunun ardından, "İyi, çok şükür atlattık." yanıtını verdi.
TRABZONSPOR MAÇIYLA DÖNEBİLİR
Uğurcan Çakır'ın, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta Trabzonspor'a karşı oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.
