Gabriel Sara'nın skor sevinci!

Gabriel Sara, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı
Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ikinci kez ağları sarstı.
Galatasaray'da bu sezon 17. lig maçına çıkan Sara, 10. haftadaki Göztepe mücadelesinin ardından Kasımpaşa maçında da gol atmayı başardı.
Ligde ikinci golünü kaydeden Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta gol sevinci yaşayamadı.
