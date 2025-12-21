21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-085'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
2-083'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-229'
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-149'
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
0-044'
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
1-054'
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-180'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Vanspor, Ivan Cedric ile kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Vanspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Ivan Cedric attığı üç golle galibiyetin mimarı oldu.

calendar 21 Aralık 2025 21:12 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor, Ivan Cedric ile kazandı!
Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Vanspor ile karşılaştı.
 
Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
 
Vanspor'a galibiyeti getiren 3 golü Ivan Cedric kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Mario Krstovski'den geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Vanspor 34 puana ulaşırken, İstanbulspor 21 puanda kaldı. 
 
Ligin sonraki maçında Vanspor, Hatayspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.
 
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
 
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır
 
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 76 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Loshaj, Mamadou (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Krstovski (Dk. 65 Mustafa Sol)
 
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Sabahattin Destici), Mehmet Özcan, Traore, Hasan Bilal (Dk. 39 Erdem Seçgin), Jefferson, Emir Bars (Dk. 90+2 Anıl Yıldırım), Cedric
 
Goller: Dk. 24, 47 ve 81 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 38 Krstovski (İstanbulspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 33 Hasan Bilal, Dk. 66 Mehmet Özcan, Dk. 90 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 38 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 23 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
