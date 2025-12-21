Vanspor, Ivan Cedric ile kazandı!

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Vanspor ile karşılaştı.
Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren 3 golü Ivan Cedric kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Mario Krstovski'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Vanspor 34 puana ulaşırken, İstanbulspor 21 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Vanspor, Hatayspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 76 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Loshaj, Mamadou (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Krstovski (Dk. 65 Mustafa Sol)
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Sabahattin Destici), Mehmet Özcan, Traore, Hasan Bilal (Dk. 39 Erdem Seçgin), Jefferson, Emir Bars (Dk. 90+2 Anıl Yıldırım), Cedric
Goller: Dk. 24, 47 ve 81 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 38 Krstovski (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Hasan Bilal, Dk. 66 Mehmet Özcan, Dk. 90 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)