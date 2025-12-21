21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-0
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
3-0
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
1-057'
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-2
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-2
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
1-2
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
4-0
21 Aralık
Real Betis-Getafe
1-022'
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-1
21 Aralık
Genoa-Atalanta
0-040'
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Okan Buruk açıkladı: Ayrılık yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'un ilgilendiği Ahmed Kutucu için, "Elimizde tutmamız gerekiyor." dedi.

calendar 21 Aralık 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından transfer konusunda önemli mesajlar vardi.

TRANSFER SORUSU VE CEVAP

Okan Buruk, "Transfer dönemine az kaldı. Özellikle hangi bölgeye takviye düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından şu yanıtı verdi:


"Kadro kuruyorsunuz, sadece aldıklarınız değil gönderdikleriniz de bazen... Hep almak istiyorsunuz, ülkemizde de 'hep alalım' deniyor ama mali yönü de var. İçerideki paraları da düzenli ödemek zorundasınız. TFF ve UEFA'ya verdiğiniz bütçe sorumlulukları var. Bunların hepsini sağlamak... Osimhen'i, Sane'yi, Singo'yu, Uğurcan'ı, İlkay'ı aldığınız senaryoda inanılmaz bir bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Bazen onu atlıyoruz. Eleştiriler normal ama çok önemli ve maliyetli transferler yaptığımızı bilmek ve hakkını vermek gerekiyor. Şanssız bir dönem yaşadık mı yaşadık. Kasıma kadar yaşamadığımız şeyleri, kasımdaki milli aradan sonra yaşamak bizi yıprattı. 3 tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyaç var. Bunu da yapacağız. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğümüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. Çok hemen hızlı, bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan döneme giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, katkı verecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var, bunu rahat rahat söyleyebilirim. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız, belki Süper Kupa'da olmayacak. Çok hızlı şekilde bir bölgeye oyuncu almaktan çok, sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık, onu belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncular almak istiyoruz. İçerinin enerjisini bozmayacak oyuncular katmamız gerekiyor."

"KADRODA TUTMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maç nedeniyle kadrolarını korumak zorunda olduklarını söyleyen Okan Buruk, Konyaspor'un ilgilendiği Ahmed Kutucu'yu da kadrolarında tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Okan Buruk, "Güzel bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2026 da böyle geçer. Kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum." diye konuştu.

 Reklam 
