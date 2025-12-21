Okan Buruk açıkladı: Ayrılık yok!

Galalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından transfer konusunda önemli mesajlar vardi.Okan Buruk,sorusunun ardından şu yanıtı verdi:"Kadro kuruyorsunuz, sadece aldıklarınız değil gönderdikleriniz de bazen... Hep almak istiyorsunuz, ülkemizde de 'hep alalım' deniyor ama mali yönü de var. İçerideki paraları da düzenli ödemek zorundasınız. TFF ve UEFA'ya verdiğiniz bütçe sorumlulukları var. Bunların hepsini sağlamak... Osimhen'i, Sane'yi, Singo'yu, Uğurcan'ı, İlkay'ı aldığınız senaryoda inanılmaz bir bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Bazen onu atlıyoruz. Eleştiriler normal ama çok önemli ve maliyetli transferler yaptığımızı bilmek ve hakkını vermek gerekiyor. Şanssız bir dönem yaşadık mı yaşadık. Kasıma kadar yaşamadığımız şeyleri, kasımdaki milli aradan sonra yaşamak bizi yıprattı. 3 tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyaç var. Bunu da yapacağız. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğümüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. Çok hemen hızlı, bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan döneme giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, katkı verecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var, bunu rahat rahat söyleyebilirim. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız, belki Süper Kupa'da olmayacak. Çok hızlı şekilde bir bölgeye oyuncu almaktan çok, sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık, onu belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncular almak istiyoruz. İçerinin enerjisini bozmayacak oyuncular katmamız gerekiyor."Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maç nedeniyle kadrolarını korumak zorunda olduklarını söyleyen Okan Buruk, Konyaspor'un ilgilendiği Ahmed Kutucu'yu da kadrolarında tutmak zorunda olduklarını söyledi.Okan Buruk,diye konuştu.