26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Toni Fruk: "Transfere Fenerbahçe engel oldu"

Rijeka forması giyen Toni Fruk, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Benfica'ya transferinin Fenerbahçe maçı nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

calendar 26 Aralık 2025 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rijeka forması giyen Toni Fruk, geçen yaz Benfica'ya gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

Hırvat futbolcu, Benfica'ya transferinin gerçekleşmeme nedeninin Fenerbahçe maçı olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YE YENİLMELİYDİLER"

24 yaşındaki futbolcu, "Biraz garip bir durumdu, en azından menajerim bana öyle söyledi. Avrupa'da hangi turnuvada yer alacaklarına bağlı olduğunu söylediler. Benim transferim için Fenerbahçe'ye ön eleme turunda yenilmeleri gerekiyordu." dedi.

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLDU"


Benfica'ya transferinin bütçeye bağlı olduğunu söyleyen Hırvat futbolcu, transferinin gerçekleşmemesinin ardından şu anda Portekiz ekibinde forma giyen vatandaşı Franjo Ivanovic ile şakalaştığını aktardı. Fruk, "Ona, "Gerçekten turu geçmeniz mi gerekiyordu, biraz vakit kazanabilmemiz için kaybedebilirdiniz." dedim. Ama her zamanki gibi olması gerektiği gibi oldu." diye konuştu.

TURU BENFICA GEÇMİŞTİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş ve 0-0 ile 1-0'lık sonuçlarla Devler Ligi'nde lig aşamasına yükselmişti.

SEZON PERFORMANSI

Rijeka forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Toni Fruk, 11 gol attı 2 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
