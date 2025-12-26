1 Ocak'ta kargolar açık mı? 2026 yılbaşında PTT açık mı?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.

Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak edildi.Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı? yılbaşında kargo şirketleri çalışıyor mu?1 Ocak Çarşamba günü ise durum biraz farklıdır. Bu tarih, resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumları ve birçok özel kuruluş gibi kargo şirketleri de genellikle kapalı olacaktır. Bu nedenle, 1 Ocak tarihinde kargo alımı ve teslimatı yapılması beklenmez. Ancak, bazı kargo şirketleri özel hizmetler sunarak belirli bölgelerde sınırlı sayıda teslimat gerçekleştirebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki acil gönderimler için bu tür özel hizmetler devreye alınabilir. Vatandaşların, göndermek veya teslim almak istedikleri kargolarla ilgili herhangi bir aksaklık yaşamamak için tercih ettikleri kargo firmasıyla önceden iletişime geçmeleri önemlidir.31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.