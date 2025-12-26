Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:09 -
Güncelleme Tarihi:
26 Aralık 2025 16:09
1 Ocak'ta kargolar açık mı? 2026 yılbaşında PTT açık mı?
1 Ocak 2026 yılbaşında PTT kargolar açık mı sorusu. yılbaşına sayılı günler kala gündeme geldi. 1 Ocak Çarşamba günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Yılbaşı nedeniyle kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta PTT kargolar açık mı?
Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak edildi.Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı? yılbaşında kargo şirketleri çalışıyor mu?
1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI? 31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak Çarşamba günü ise durum biraz farklıdır. Bu tarih, resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumları ve birçok özel kuruluş gibi kargo şirketleri de genellikle kapalı olacaktır. Bu nedenle, 1 Ocak tarihinde kargo alımı ve teslimatı yapılması beklenmez. Ancak, bazı kargo şirketleri özel hizmetler sunarak belirli bölgelerde sınırlı sayıda teslimat gerçekleştirebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki acil gönderimler için bu tür özel hizmetler devreye alınabilir. Vatandaşların, göndermek veya teslim almak istedikleri kargolarla ilgili herhangi bir aksaklık yaşamamak için tercih ettikleri kargo firmasıyla önceden iletişime geçmeleri önemlidir.
PTT 1 OCAK'TA AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.
