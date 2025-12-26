Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:09 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:09

1 Ocak'ta kargolar açık mı? 2026 yılbaşında PTT açık mı?

1 Ocak 2026 yılbaşında PTT kargolar açık mı sorusu. yılbaşına sayılı günler kala gündeme geldi. 1 Ocak Çarşamba günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Yılbaşı nedeniyle kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta PTT kargolar açık mı?

1 Ocak'ta kargolar açık mı? 2026 yılbaşında PTT açık mı?
Abone Ol
Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak edildi.Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı? yılbaşında kargo şirketleri çalışıyor mu?
1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Çarşamba günü ise durum biraz farklıdır. Bu tarih, resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumları ve birçok özel kuruluş gibi kargo şirketleri de genellikle kapalı olacaktır. Bu nedenle, 1 Ocak tarihinde kargo alımı ve teslimatı yapılması beklenmez. Ancak, bazı kargo şirketleri özel hizmetler sunarak belirli bölgelerde sınırlı sayıda teslimat gerçekleştirebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki acil gönderimler için bu tür özel hizmetler devreye alınabilir. Vatandaşların, göndermek veya teslim almak istedikleri kargolarla ilgili herhangi bir aksaklık yaşamamak için tercih ettikleri kargo firmasıyla önceden iletişime geçmeleri önemlidir.

PTT 1 OCAK'TA AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
PTT
Gündem

Diğer Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi! Afrika Kupası Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi! Manchester United Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
Robert Lewandowski: 'Henüz karar vermedim' Barcelona Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"
Furkan Köseoğlu: 'Kadro derinliği yok' Spor Toto 1. Lig Furkan Köseoğlu: "Kadro derinliği yok"
Mustafa Dalcı: 'Sakaryaspor küllerinden doğar' Spor Toto 1. Lig Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor küllerinden doğar"
Galatasaray'da stoper harekatı! Galatasaray Galatasaray'da stoper harekatı!
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı! Fenerbahçe Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
Manisa FK, deplasmanda nefes aldı! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!
Mason Mount: 'En iyi halime geri dönüyorum' Manchester United Mason Mount: "En iyi halime geri dönüyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!
2
Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
3
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
4
Necip Uysal: "Sportif karar dediler"
5
Hull City'den ligde yükseliş!
6
Toni Fruk: "Transfere Fenerbahçe engel oldu"
7
Galatasaray'da stoper harekatı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.