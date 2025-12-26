Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 18:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 18:31

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2026 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2026 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar ve farklı seçeneklerle bugün araştırılmaya başlandı. Paylaşımlarda bulunmak isteyen tarafından anlamlı, değişik, yeni, uzun ve kısa hicri yılbaşı mesajları ilgi görüyor. Bu vesileyle sevdikleriyle Muharrem ayı mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Muharrem ayı mesajları Hicri yılbaşı ile Whatsapp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşılacak. Muharrem ayı 10. günü ise aşure günü olarak idrak ediliyor. Peygamberimiz tarafından "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" şeklinde ifade edilmiştir. İşte, Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2026

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2026 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar
Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk günü, ay takvimi olan Hicri takvime göre, yılın son ayı olan Zilhicce ayının son gününü Muharrem ayına bağlayan gecedir. İslamiyette esas alınan Hicri takvime göre yılbaşı, 2026 yılında Çarşamba günü eda ediliyor. Sevdiklerinin bu önemli gününü kutlamak isteyenler için Dualı, hadisli, kısa, uzun Hicri yılbaşı mesajlarını ve Hicri yılbaşı kaçıncı yılı? sorusunun cevabını haberimizde derledik. 
HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2026
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

