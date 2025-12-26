İngilizce yılbaşı mesajları 2026! İngilizce yeni yıl mesajları

İngilizce yeni yıl mesajlarıyla sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilir, Türkiye - İngilizce yeni yıl mesajlarıyla sevdiklerinizin 2026 yılını tebrik edebilirsiniz. İşte İngilizce yeni yıl mesajları...Yılbaşında dostlarınıza, whatsapp üzerinden veya sosyal medyada facebookta, twitter veya instagramda yeni yıl mesajları 2026 olarak yılbaşı mesajları gönderebilirsiniz. Yılbaşında göndereceğiniz en güzel mesajları 2025 yılbaşında kutlama sözleri yeni yıl mesajlar listesinde yerini alan paylaşımlar yapabilirsiniz.May this New Year bring fun and joy in your life.*Yeni yıl hayatına eğlence ve sevinç getirsin.Hope the New Year brings you greater opportunities and abundant success. Happy New Year!*Umarım yeni yıl sana müthiş fırsatlar ve bol başarı getirir. Mutlu Yıllar!May this New Year be the best that you have ever had. Happy New Year!*Bu yıl hayatındaki en iyi yıl olsun. Mutlu Yıllar!It's new year. May your dreams become true.*Bu yeni bir yıl. Tüm hayallerin gerçekleşsin.May the journey of new year be filled with new opportunities*Yeni yıldaki yolculuğun yeni fırsatlarla dolu olsun.May New year bring prosperity, love, happiness and delight in your life.*Yeni yıl hayatına bolluk, sevgi, mutluluk ve sevinç getirsin.May all your wishes get fulfilled in 2021. Happy New Year!*2021'de tüm dileklerin gerçekleşsin. Mutlu Yıllar!May you get all the happiness that you deserve in this new year.*Umarım bu sene hak ettiğin tüm mutluluklara ulaşırsın.The brand new year has arrived. May your life remain bright all through the year.*Yepyeni bir yıl geldi. Tüm sene boyunca hayatın muhteşem olsun.May your achieve all your dreams this year. Happy New Year!*Bu sene tüm hayallerin gerçek olsun. Mutlu Yıllar!Be happy and spread happiness and good cheer to all throughout the year.* Mutlu ol, mutluluğu yay ve yeni yıl boyunca neşeli ol!Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2017. Happy New Year…* Yeni sevinçler keşfet, yeni yolculuklara atıl ve 2017'de hayatına daha fazla anlam kat. Mutlu yıllar!May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements.* Yeni yılın tüm rüyalarını gerçeğe döndürmesi ve çabalarının büyük başarılara dönüşmesi dileklerimle.May you dream and achieve bigger feats,with every passing year.All the best for the new year.* Hayal et ve daha büyük başarılara imza at,Her geçen yılda.Her geçen yıl daha büyük başarılara…* Leave behind you the old chapters that were filled with pages of worries and begin the New Year with happiness, cheer and smiles.Seni endişelendiren tüm sayfaları ve tüm kısımları geride bıraktığın ve mutluluk ve gülümsemeler ile başlayacağın yeni bir yıl dilerim.A for Awesome, B for Brilliant and C for Charming. Happy new Year to My ABC!* A mükemmellik, B harika, C ise cezbedicilik için. ABC'me hoşgeldin yeni yıl!New Year..New start..New beginning..and the preparation for the next year!Happy New Year.* Yeni yıl…Yeni bir yola çıkış…Yeni başlangıç…ve bir sonraki harika yıla hazırlık!Mutlu yıllar!* I wish you a very sweet and prosperous New Year.Şansla dolu ve tatlı bir yeni yıl diliyorum!Leave the digested behind, for there lies a feast ahead. Happy New Year.* Gelecekte zevk alacağın, keyifli günler için geçmişi geride bırak. Mutlu yıllar!And finally here we go! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Happy new years! Wishing you 365 days of goog luck!* İşte başlıyoruz! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Mutlu yıllar! 365 günün de sana bol şans getirmesini dilerim!Last year was crap, this year will be better. Happy new year!* Geçen yıl kötü bir yıldı. Bu yıl ise çok daha iyi olacak! Mutlu yıllar!