26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Fenerbahçe'ye kötü haber: Leon Goretzka

Fenerbahçe, transferde rotayı Leon Goretzka'ya çevirirken, yıldız oyuncunun ayrılığına yalnızca Vincent Kompany'nin sıcak bakmadığı iddia edildi.

calendar 26 Aralık 2025 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 10:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye kötü haber: Leon Goretzka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de merkez orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri ise Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka oldu.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor. 30 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.



Öte yandan Bayern Münih yönetiminin de uygun sartların oluşması halinde Sarı-Lacivertliler ile masaya oturmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

AYRILIĞA ONAY VERMEDİ

Transferdeki en büyük engel ise Bayern Münih'in genç teknik direktörü Vincent Kompany. Belçikalı çalıştırıcının, Goretzka'nın kadroda kalmasını istediği ve ayrılığına onay vermediği kaydedildi. Bu durum, transferin önündeki en kritik pürüz olarak öne çıkıyor.

DIGER ADAY ROCCO REITZ

Sarı-Lacivertliler'de orta saha adaylarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Yönetimin, Almanya'da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz'i araştırdığı öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.