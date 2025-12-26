Fenerbahçe'ye kötü haber: Leon Goretzka

Fenerbahçe'de merkez orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri ise Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka oldu.



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor. 30 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan Bayern Münih yönetiminin de uygun sartların oluşması halinde Sarı-Lacivertliler ile masaya oturmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.Transferdeki en büyük engel ise Bayern Münih'in genç teknik direktörü Vincent Kompany. Belçikalı çalıştırıcının, Goretzka'nın kadroda kalmasını istediği ve ayrılığına onay vermediği kaydedildi. Bu durum, transferin önündeki en kritik pürüz olarak öne çıkıyor.Sarı-Lacivertliler'de orta saha adaylarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Yönetimin, Almanya'da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz'i araştırdığı öğrenildi.