Samsunspor'dan Musaba için Galatasaray açıklaması

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Anthony Musaba için açıklama yaptı. Karadeniz temsilcisi, başkan Yüksel Yıldırım'ın Musaba'yı Galatasaray'a önerdiği iddialarını yalanladı.

calendar 25 Aralık 2025 20:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan Musaba için Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan futbolcusu Anthony Musaba için ilgili basında ve sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Karadeniz temsilcisi, basında ve sosyal medyada çıkan başkan Yüksel Yıldırım'ın Musaba'yı Galatasaray'a önerdiği iddialarını reddetti.

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:


"Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a atfen servis edilen ve "Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz" şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz." 

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Samsunspor, Fenerbahçe ile görüştüğü için antrenmanlara çıkmayan Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.