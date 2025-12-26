Yılbaşı filmleri ve dizileri 2026: En iyi Netflix yılbaşı filmleri

Netflix yeni yıla girerken izlenebilecek diziler ve filmler merak konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz. Konuyla ilgili yapılan kaç para Netflix üyelik ne kadar bilgileri ile donatılmış haberimizde bütün detaylar bulunuyor. Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir. Nasıl izleneceği ve aylık abonelik bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme metinlerini takip ederek siz de abone olabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix hakkında tüm bilgiler...
2026 NETFLIX'TE YILBAŞI AKŞAMI İZLENEBİLECEK FİLMLER
Nikolas
The Christmas Chronicles
Tatil
The Christmas Chronicles: İkinci Kısım
Elfler
Noel'den Kaçış Yok
Klaus - Sihirli Plan
David ve Elfler
Yeniyıl Işıkları
Koyun Shaun: Noel'den Önce Buluşalım
Love Hard
Noel Prensi
The Princess Switch
Home for Christmas
The Princess Switch 3
Bir Şans Daha
Noel Mirası
Angela'nın Noel'i
Holidate
Noel Prensi: Kraliyet Bebeği
The Princess Switch 2
Şakrak Jangle'ın Noel Serüveni
The Knight Before Christmas
Bize Çıkan Yollar
Hediye Operasyonu
Noel Prensi: Kraliyet Düğünü
Yine Noel!
Angela'nın Noel'i 2
Bir Sindirella Hikayesi
Holiday in the Wild
Küçük Uzaylı X
4K Şömine Keyfi: Çıtırdayan Noel Şömine Ateşi
Noel Telaşı
Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları
Robin Robin
Şrekli Noeller
The Holiday Calendar
Noel Özel Bölümü: Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin Hikayeleri
Nailed It! Holiday!
Kendini Özgür Bırak: On İki Noel Hediyesi
Afacan Çöp Kamyonu: Noel Macerası
4K Şömine Keyfi: Çıtırdayan Klasik Şömine Ateşi
Elite Öyküler: Patrick
Kaliforniya'da Noel
Elite Öyküler: Phillipe, Caye ve Felipe
Spirit Özgürce Koşuyor: Spirit'in Noel Hikayeleri
Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil
Tatlı Telaş: Noel Heyecanı
Magnolia'da Yılbaşı Partisi
Single All The Way
Christmas Flow
Noel Hediyesi Bombardımanı
Claus Ailesi
A Family Reunion Christmas
Ejderhalar Kurtarıcı Ekibi: Huttsgalor Bayramı
Mighty Express: Noel Macerası
Neseli Hayat
Çiko Bon Bon: Meyve Bayramı
Süper Öcüler: Noel Baba'nın Yardımcıları
True: Kış Dilekleri
48 Noel Dileği
Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar
Holiday Home Makeover with Mr. Christmas
Nijerya Usulü
Noel Düğünü Planlayıcısı
Manzaralı Noel
How to Ruin Christmas
Dreamworks Tatil Klasikleri
Aşk Baharı Beklemez
Kara Noel
StoryBots: Noel Kutlaması
Kung Fu Panda Bayram
Pettersson ve Findus 2
Blown Away: Noel
Over Christmas NETFLIX 31 ARALIK 2025 YILBAŞI FİLMLERİ
Klaus - Sihirli Plan
Yeniyıl Işıkları
Koyun Shaun: Noel'den Önce Buluşalım
Love Hard
Home for Christmas
The Princess Switch 3
Bir Şans Daha
Holidate
The Princess Switch 2
The Knight Before Christmas
Bize Çıkan Yollar
Hediye Operasyonu
Yine Noel!
Bir Sindirella Hikâyesi
Troller: Kutlanacak Günler
Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları
Şrekli Noeller
Kaliforniya'da Noel
Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil
Magnolia'da Yılbaşı Partisi
Single All The Way
Christmas Flow
Noel Hediyesi Bombardımanı
A Family Reunion Christmas
Ejderhalar Kurtarıcı Ekibi: Huttsgalor Bayramı
Neseli Hayat
48 Noel Dileği
Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar
Nijerya Usulü
Noel Düğünü Planlayıcısı
How to Ruin Christmas
Dreamworks Tatil Klasikleri
Aşk Baharı Beklemez
StoryBots: Noel Kutlaması
Kung Fu Panda Bayram
Pettersson ve Findus 2
Hayalet Avcıları 2
Over Christmas
Merry Happy Whatever
Tatilde Evdeyim
Pottersville
Kedi Felix ve Noel Baba
Santa Pac's Merry Berry Day
Böyle Noel Olmaz
El Camino Christmas
Noel Çatışması
Aggretsuko: We Wish You a Metal Christmas
Prince of Peoria: A Christmas Moose Miracle
Noel Baba Eğitimde
5 Star Christmas
A Very Murray Christmas
BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish
Bütün Arkadaşlarım Öldü
Trailer Park Boys: Xmas Special
Carolin Kebekus: The Last Christmas Special
Jack Whitehall: Christmas with My Father
Trailer Park Boys Live at the North Pole
Chichipatos: Niteliksiz Bir Noel
Plaj Şemsiyesi
Right Here Right Now YENİ YILA GİRERKEN HANGİ FİLMLER DİZİLER İZLENİR?
David ve Elfler
Noel Prensi
The Princess Switch
The Big Show Show
Angela'nın Noel'i
Noel Prensi: Kraliyet Bebeği
The Princess Switch 2
Şakrak Jangle'ın Noel Serüveni
The Knight Before Christmas
Hediye Operasyonu
Noel Prensi: Kraliyet Düğünü
Angela'nın Noel'i 2
Bir Sindirella Hikâyesi
Holiday in the Wild
Küçük Uzaylı X
Noel Telaşı
Robin Robin
Şrekli Noeller
Ashley Garcia: Dahi ve Aşık
Noel Özel Bölümü: Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin Hikâyeleri
Yıldız Kız: Yılbaşı Macerası
Kendini Özgür Bırak: On İki Noel Hediyesi
Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil
Tatlı Telaş: Noel Heyecanı
Noel Hediyesi Bombardımanı
Claus Ailesi
A Family Reunion Christmas
48 Noel Dileği
Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar
Holiday Home Makeover with Mr. Christmas
Dreamworks Tatil Klasikleri
Kung Fu Panda Bayram
Pettersson ve Findus 2
Tatilde Evdeyim
Waffles ve Mochi: Kutlama Şöleni
Noel Baba Eğitimde
Dolly Parton ile Noel Mucizesi 2022'YE GİRERKEN YENİ YIL DİZİLERİ (YILBAŞI FİLMLERİ)
Bir Şans Daha
Noel Mirası
Holidate
The Princess Switch 2
The Knight Before Christmas
Bize Çıkan Yollar
Noel Prensi: Kraliyet Düğünü
Bir Sindirella Hikayesi
Holiday in the Wild
Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları
The Holiday Calendar
GO! Unutulmaz Bir Parti
Kaliforniya'da Noel
Elite Öyküler: Phillipe, Caye ve Felipe
Magnolia'da Yılbaşı Partisi
Single All The Way
Christmas Flow
Noel Hediyesi Bombardımanı
Nijerya Usulü
Noel Düğünü Planlayıcısı
Manzaralı Noel
Aşk Baharı Beklemez
Over Christmas
Us and Them
Plaj Şemsiyesi YILBAŞI YEMEKLERİ YAPIMI NETFLIX
Dersimiz Çikolata
Baking Impossible
Nailed It! Holiday!
Tatlı Telaş
Tatlı Telaş: Noel Heyecanı
Nadiya Bakes
Nailed It! Mexico
Nailed It! Almanya
Yüksek Şeker
Nailed It! Fransa
Nailed It! İspanya YILBAŞI KOMEDİ FİLMLERİ DİZİLERİ
How to Ruin Christmas
Aşk Baharı Beklemez
Over Christmas
Merry Happy Whatever
Böyle Noel Olmaz
El Camino Christmas
Noel Çatışması
Aggretsuko: We Wish You a Metal Christmas
5 Star Christmas
A Very Murray Christmas
BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish
Trailer Park Boys: Xmas Special
Carolin Kebekus: The Last Christmas Special
Jack Whitehall: Christmas with My Father
Trailer Park Boys Live at the North Pole
Chichipatos: Niteliksiz Bir NoelNETFLIX'E RESMİ İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
NETFLİX NEDİR?
Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor. 2025 GÜNCEL NETFLIX FİYAT LİSTESİ
Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.
Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?
Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 26,99 TL ile 54,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.
Temel üyelik: 126,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük
Standart HD: 40,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük
Özel Ultra HD: 54,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük
NETFLİX CİNAYET SÜSÜ NASIL İZLENİR?
Netflix güncel abonelik fiyatfilm izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix güncel abonelik fiyat tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 41.99 lira olarak belirlendi.
Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor. AŞK 101 DİZİSİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLEYEBİLİRİM?
Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya Netflix güncel abonelik fiyat programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...