Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 17:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 17:03

Yılbaşı filmleri ve dizileri 2026: En iyi Netflix yılbaşı filmleri

2026 Netflix yılbaşında izlenebilecek filmler ve diziler hangileri, abonelik ücretinin merak edildiği günlerin içindeyiz. Özellikle koronavirüs döneminde Netflix abonelik ücreti ne kadar?, Netflix nasıl alınır gibi bir çok araştırma yapılıyor. Netflix üyelik fiyatı ne kadar? Bu bilgi gizli bir bilgi değil ve sizler için tüm detaylarıyla anlattık. Özellikle kaç para olduğuna dair çeşitli bilgiler neticesinde alınan bilgiler ne kadar ve kaç para olduğunu bizlere anlattı. Netflix nasıl izlenir konusuna ilişkin bilgileri derledik. Ünlü dizi film yayın platformu Netflix nasıl izleni? Abonelik fiyatları konusunda doğru bilgilendirmeyi yapıldı. Netflix'den hangi diziler yayınlanacak? İşte sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Netflix hakkında tüm merak edilenler...

Yılbaşı filmleri ve dizileri 2026: En iyi Netflix yılbaşı filmleri
Abone Ol
Netflix yeni yıla girerken izlenebilecek diziler ve filmler merak konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz. Konuyla ilgili yapılan kaç para Netflix üyelik ne kadar bilgileri ile donatılmış haberimizde bütün detaylar bulunuyor. Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir. Nasıl izleneceği ve aylık abonelik bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme metinlerini takip ederek siz de abone olabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix  hakkında tüm bilgiler... 
2026 NETFLIX'TE YILBAŞI AKŞAMI İZLENEBİLECEK FİLMLER Nikolas

The Christmas Chronicles

Tatil

The Christmas Chronicles: İkinci Kısım

Elfler

Noel'den Kaçış Yok

Klaus - Sihirli Plan


David ve Elfler

Yeniyıl Işıkları

Koyun Shaun: Noel'den Önce Buluşalım

Love Hard

Noel Prensi

The Princess Switch

Home for Christmas

The Princess Switch 3

Bir Şans Daha

Noel Mirası

Angela'nın Noel'i

Holidate

Noel Prensi: Kraliyet Bebeği

The Princess Switch 2

Şakrak Jangle'ın Noel Serüveni

The Knight Before Christmas

Bize Çıkan Yollar

Hediye Operasyonu

Noel Prensi: Kraliyet Düğünü

Yine Noel!

Angela'nın Noel'i 2

Bir Sindirella Hikayesi

Holiday in the Wild

Küçük Uzaylı X

4K Şömine Keyfi: Çıtırdayan Noel Şömine Ateşi

Noel Telaşı

Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları

Robin Robin

Şrekli Noeller

The Holiday Calendar

Noel Özel Bölümü: Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin Hikayeleri

Nailed It! Holiday!

Kendini Özgür Bırak: On İki Noel Hediyesi

Afacan Çöp Kamyonu: Noel Macerası

4K Şömine Keyfi: Çıtırdayan Klasik Şömine Ateşi

Elite Öyküler: Patrick

Kaliforniya'da Noel

Elite Öyküler: Phillipe, Caye ve Felipe

Spirit Özgürce Koşuyor: Spirit'in Noel Hikayeleri

Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil

Tatlı Telaş: Noel Heyecanı

Magnolia'da Yılbaşı Partisi

Single All The Way

Christmas Flow

Noel Hediyesi Bombardımanı

Claus Ailesi

A Family Reunion Christmas

Ejderhalar Kurtarıcı Ekibi: Huttsgalor Bayramı

Mighty Express: Noel Macerası

Neseli Hayat

Çiko Bon Bon: Meyve Bayramı

Süper Öcüler: Noel Baba'nın Yardımcıları

True: Kış Dilekleri

48 Noel Dileği

Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas

Nijerya Usulü

Noel Düğünü Planlayıcısı

Manzaralı Noel

How to Ruin Christmas

Dreamworks Tatil Klasikleri

Aşk Baharı Beklemez

Kara Noel

StoryBots: Noel Kutlaması

Kung Fu Panda Bayram

Pettersson ve Findus 2

Blown Away: Noel

Over Christmas

NETFLIX 31 ARALIK 2025 YILBAŞI FİLMLERİ

Klaus - Sihirli Plan

Yeniyıl Işıkları

Koyun Shaun: Noel'den Önce Buluşalım

Love Hard

Home for Christmas

The Princess Switch 3

Bir Şans Daha

Holidate

The Princess Switch 2

The Knight Before Christmas

Bize Çıkan Yollar

Hediye Operasyonu

Yine Noel!

Bir Sindirella Hikâyesi

Troller: Kutlanacak Günler

Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları

Şrekli Noeller

Kaliforniya'da Noel

Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil

Magnolia'da Yılbaşı Partisi

Single All The Way

Christmas Flow

Noel Hediyesi Bombardımanı

A Family Reunion Christmas

Ejderhalar Kurtarıcı Ekibi: Huttsgalor Bayramı

Neseli Hayat

48 Noel Dileği

Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar

Nijerya Usulü

Noel Düğünü Planlayıcısı

How to Ruin Christmas

Dreamworks Tatil Klasikleri

Aşk Baharı Beklemez

StoryBots: Noel Kutlaması

Kung Fu Panda Bayram

Pettersson ve Findus 2

Hayalet Avcıları 2

Over Christmas

Merry Happy Whatever

Tatilde Evdeyim

Pottersville

Kedi Felix ve Noel Baba

Santa Pac's Merry Berry Day

Böyle Noel Olmaz

El Camino Christmas

Noel Çatışması

Aggretsuko: We Wish You a Metal Christmas

Prince of Peoria: A Christmas Moose Miracle

Noel Baba Eğitimde

5 Star Christmas

A Very Murray Christmas

BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish

Bütün Arkadaşlarım Öldü

Trailer Park Boys: Xmas Special

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

Jack Whitehall: Christmas with My Father

Trailer Park Boys Live at the North Pole

Chichipatos: Niteliksiz Bir Noel

Plaj Şemsiyesi

Right Here Right Now

YENİ YILA GİRERKEN HANGİ FİLMLER DİZİLER İZLENİR?

David ve Elfler

Noel Prensi

The Princess Switch

The Big Show Show

Angela'nın Noel'i

Noel Prensi: Kraliyet Bebeği

The Princess Switch 2

Şakrak Jangle'ın Noel Serüveni

The Knight Before Christmas

Hediye Operasyonu

Noel Prensi: Kraliyet Düğünü

Angela'nın Noel'i 2

Bir Sindirella Hikâyesi

Holiday in the Wild

Küçük Uzaylı X

Noel Telaşı

Robin Robin

Şrekli Noeller

Ashley Garcia: Dahi ve Aşık

Noel Özel Bölümü: Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin Hikâyeleri

Yıldız Kız: Yılbaşı Macerası

Kendini Özgür Bırak: On İki Noel Hediyesi

Dreamworks Madagaskar'da Keyifli Bir Tatil

Tatlı Telaş: Noel Heyecanı

Noel Hediyesi Bombardımanı

Claus Ailesi

A Family Reunion Christmas

48 Noel Dileği

Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas

Dreamworks Tatil Klasikleri

Kung Fu Panda Bayram

Pettersson ve Findus 2

Tatilde Evdeyim

Waffles ve Mochi: Kutlama Şöleni

Noel Baba Eğitimde

Dolly Parton ile Noel Mucizesi

2022'YE GİRERKEN YENİ YIL DİZİLERİ (YILBAŞI FİLMLERİ)

Bir Şans Daha

Noel Mirası

Holidate

The Princess Switch 2

The Knight Before Christmas

Bize Çıkan Yollar

Noel Prensi: Kraliyet Düğünü

Bir Sindirella Hikayesi

Holiday in the Wild

Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları

The Holiday Calendar

GO! Unutulmaz Bir Parti

Kaliforniya'da Noel

Elite Öyküler: Phillipe, Caye ve Felipe

Magnolia'da Yılbaşı Partisi

Single All The Way

Christmas Flow

Noel Hediyesi Bombardımanı

Nijerya Usulü

Noel Düğünü Planlayıcısı

Manzaralı Noel

Aşk Baharı Beklemez

Over Christmas

Us and Them

Plaj Şemsiyesi

YILBAŞI YEMEKLERİ YAPIMI NETFLIX

Dersimiz Çikolata

Baking Impossible

Nailed It! Holiday!

Tatlı Telaş

Tatlı Telaş: Noel Heyecanı

Nadiya Bakes

Nailed It! Mexico

Nailed It! Almanya

Yüksek Şeker

Nailed It! Fransa

Nailed It! İspanya

YILBAŞI KOMEDİ FİLMLERİ DİZİLERİ

How to Ruin Christmas

Aşk Baharı Beklemez

Over Christmas

Merry Happy Whatever

Böyle Noel Olmaz

El Camino Christmas

Noel Çatışması

Aggretsuko: We Wish You a Metal Christmas

5 Star Christmas

A Very Murray Christmas

BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish

Trailer Park Boys: Xmas Special

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

Jack Whitehall: Christmas with My Father

Trailer Park Boys Live at the North Pole

Chichipatos: Niteliksiz Bir Noel

NETFLIX'E RESMİ İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

NETFLİX NEDİR?





Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.

2025 GÜNCEL NETFLIX FİYAT LİSTESİ

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 26,99 TL ile 54,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.

Temel üyelik: 126,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 40,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 54,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük



NETFLİX CİNAYET SÜSÜ NASIL İZLENİR?

Netflix güncel abonelik fiyatfilm izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix güncel abonelik fiyat tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 41.99 lira olarak belirlendi.

Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.

AŞK 101 DİZİSİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya Netflix güncel abonelik fiyat programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Genel Haber
Gündem

Diğer Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi! Afrika Kupası Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi! Manchester United Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
Robert Lewandowski: 'Henüz karar vermedim' Barcelona Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"
Furkan Köseoğlu: 'Kadro derinliği yok' Spor Toto 1. Lig Furkan Köseoğlu: "Kadro derinliği yok"
Mustafa Dalcı: 'Sakaryaspor küllerinden doğar' Spor Toto 1. Lig Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor küllerinden doğar"
Galatasaray'da stoper harekatı! Galatasaray Galatasaray'da stoper harekatı!
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı! Fenerbahçe Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
Manisa FK, deplasmanda nefes aldı! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!
Mason Mount: 'En iyi halime geri dönüyorum' Manchester United Mason Mount: "En iyi halime geri dönüyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!
2
Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
3
Hull City'den ligde yükseliş!
4
Necip Uysal: "Sportif karar dediler"
5
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
6
Toni Fruk: "Transfere Fenerbahçe engel oldu"
7
Galatasaray'da stoper harekatı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.