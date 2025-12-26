26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-082'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-283'

Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.


PFDK'ye sevk edilen temsilciler şöyle:

Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
