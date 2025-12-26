Hull City'den ligde yükseliş!

İngiltere Championship'te geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezon ise Sergej Jakirovic ile birlikte play-off mücadelesi veriyor.Sergej Jakirovic'in ekibi, son olarak ligin 23. haftasında Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.Hull City, bu maçtaki beraberlik ile birlikte galibiyet serisine verse de son dönemdeki yükselişini sürdürdü.Hull City, Sheffield Wednesday maçındaki beraberlikle birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Hull City, son 6 maçta ise 13 puanı hanesine yazdı.Ligin 23 haftasında 38 puan toplayan Hull City, ligin bir sonraki haftasında pazartesi günü bu kez Middlesbrough deplasmanına gidecek.