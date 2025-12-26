26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-159'
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-045'
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Hull City'den ligde yükseliş!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan topladı.

calendar 26 Aralık 2025 19:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'den ligde yükseliş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship'te geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezon ise Sergej Jakirovic ile birlikte play-off mücadelesi veriyor.

Sergej Jakirovic'in ekibi, son olarak ligin 23. haftasında Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

SON DÖNEMDE YÜKSELİŞ

Hull City, bu maçtaki beraberlik ile birlikte galibiyet serisine verse de son dönemdeki yükselişini sürdürdü.


Hull City, Sheffield Wednesday maçındaki beraberlikle birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Hull City, son 6 maçta ise 13 puanı hanesine yazdı.

BİR SONRAKİ RAKİP

Ligin 23 haftasında 38 puan toplayan Hull City, ligin bir sonraki haftasında pazartesi günü bu kez Middlesbrough deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.