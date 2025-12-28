28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Yunus Akgün durmak bilmiyor: Ameliyattan sahaya!

Yaklaşık 1.5 ay önce ameliyat olmasına rağmen hemen sahalara dönen Yunus Akgün, performansıyla göz dolduruyor.

calendar 28 Aralık 2025 10:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da fıtık ameliyatı olmasına rağmen 1 aydan kısa bir süre içinde sahalara dönen Yunus Akgün, durmak bilmiyor.

İzin yapmayan başarılı futbolcu, çalışmalarına Florya'da devam ediyor.

1.5 AY ÖNCE AMELİYAT OLDU

8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, mucizevi şekilde 1 aydan önce sahalara dönmüştü. Fizik olarak hâlâ yüzde yüz seviyeye gelmeyen milli futbolcu, takıma verilen 1 haftalık izinde tatile çıkmadı

İstanbul'da kalan 25 yaşındaki oyuncu, Florya'ya giderek bireysel çalışmalar yapıyor. Okan Buruk'un bu sezon 10 numarada konumlandırdığı Yunus, yükselen performansıyla ilaç oldu.


SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
