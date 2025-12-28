28 Aralık
Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başlıyor

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için çalışmalara 29 Aralık'ta başlayacak.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başlıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci devresinin hazırlıklarına 29 Aralık'ta İstanbul'da başlayacak.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 42 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider kapatan sarı-kırmızılı ekip, 1 hafta izin yaptı.

Sezonun ilk yarısını 21 Aralık'taki Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandıran Galatasaray, yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci devre öncesi ilk çalışmasına çıkacak. Sarı-kırmızılıların antrenmanına, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina katılamayacak.


Devre arasında kamp yapma fırsatı bulamayan Galatasaray, 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa yarı final maçında mücadele edecek. "Cimbom" finale yükselmesi durumunda 10 Ocak'ta bir maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ocak'ta deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısını, 17 Ocak'ta sahasındaki Gaziantep FK maçıyla açacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
