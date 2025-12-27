27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
1-0DA
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-053'
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Inter'in 26 yaşındaki orta sahası Davide Frattesi için cazip bir teklif yaptığı öne sürüldü.

27 Aralık 2025 22:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
Fenerbahçe yönetimi, Sadettin Saran liderliğinde takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler için çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Spormediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Inter tarafından planlarda düşünülmezken Juventus'un da gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN CAZİP TEKLİF

Haberde, 40 milyon euro bütçesi bulunan Fenerbahçe'nin, Frattesi için Inter'e cazip bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Yönetim, yüksek bonservis bedeli ödemek istemediği için oyuncuyu kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadroya katmayı planlıyor.

INTER'İN ŞARTI


Inter ise opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabilir; ancak transfer yapabilmek için opsiyonun zorunlu olmasını talep ediyor.

FRATTESI SICAK BAKMIYOR

Davide Frattesi'nin ise Dünya Kupası'nda yer almak isteyen İtalya teknik direktörü Gattuso'nun gözü önünde olmayı tercih ettiği ve bu nedenle ülke dışına çıkmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
