Beşiktaş, Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için girişimlerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Chelsea ile temaslarından henüz sonuç alamazken görüşmelerin kiralık sözleşmesinin süresi ve opsiyon konuları üzerinden devam ettiği belirtildi.
TARAFLARIN ANLAŞMAINI BEKLİYOR
Düzenli süre bulacağı bir kulübe gitmeyi planlayan, bu nedenle de Beşiktaş'a sıcak bakan Jörgensen'in ise iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.
ALTERNATİF DE PREMIER LİG'DEN
Siyah beyazlılar, bu transferde sorun çıkması halinde Tottenham'da oynayan Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya çalışacak.
Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
Beşiktaş, kaleci transferinde Filip Jörgensen için Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, alternatif olarak Tottenham'dan Antonin Kinsky'yi gündemine aldı.
Beşiktaş, Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için girişimlerini sürdürüyor.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den istiyor!
-
9
Nef'ten Erden Timur açıklaması
-
8
Yalova FK, Fenerbahçe'nin pilot takımı oluyor
-
7
Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!
-
6
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarlarına mektup!
-
5
Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
-
4
Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
-
3
Mert Günok için geri dönüş iddiası!
-
2
Necip Uysal'dan açıklama: "Şaşkınım, üzgünüm"
-
1
Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
- 10:44 Fenerbahçe'ye ilaç olacak: Anthony Musaba
- 10:38 Murat Özbostan'dan Beşiktaş eleştirisi!
- 10:25 Trabzonspor'da Galatasaray öncesi kriz!
- 10:23 Yunus Akgün durmak bilmiyor: Ameliyattan sahaya!
- 10:10 Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!
- 10:06 Galatasaray, kararı ona bıraktı!
- 10:03 Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram
- 09:53 Trabzonspor'un yeni gözdesi Ahmed Kutucu
- 09:48 Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Sadettin Saran görüştü
- 09:43 İşte Galatasaray'ın Ruben Neves bütçesi!
- 09:33 Trabzonspor'dan Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye teklif
- 09:25 Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
- 09:24 Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar
- 09:10 Galatasaray'dan Ugarte için teklif hazırlığı!
- 00:55 Nijerya, Süper Lig'in yıldızları ile kazandı!
- 00:40 Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
- 23:38 Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
- 23:21 Beşiktaş'ın Premier Lig'den golcü hedefi: Arnaud Kalimuendo
- 23:16 Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
- 23:15 Milli yüzücü Derin Akar,11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
- 22:40 Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Oğuz Aydın
- 22:27 Trabzonspor Turkcell, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!
- 22:20 Aston Villa, tarihi serisine Chelsea'yi de dahil etti
- 22:09 Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
- 21:58 Udinese, 1 puanı 90+6'da kurtardı!
- 21:27 Necip Uysal'dan açıklama: "Şaşkınım, üzgünüm"
- 21:20 Pendikspor ve Esenler Erokspor eşitliği bozamadı!
- 21:14 Türk Telekom, Anadolu Efes'i sahasında devirdi!
- 20:59 Fenerbahçe'de Livakovic bilmecesi!
- 20:26 Cristiano Ronaldo duble yaptı, hedefe bir adım daha yaklaştı
- 20:20 Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı sona erdi
- 20:17 Burak Aydın: "Onurlu bir mücadele"
- 20:12 Osman Zeki Korkmaz: "Başarılar dilerim"
- 20:10 Altekma, altın setle kazandı!
- 20:08 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne iki maçla devam edildi
- 20:08 Beşiktaş'ın yeni stoper adayı: Thilo Kehrer
- 19:59 Senegal ile Demokratik Kongo yenişemedi!
- 19:56 Liverpool, kazanma serisini sürdürdü
- 19:54 Arsenal, Brighton karşısında hata yapmadı
- 19:35 Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyon!
- 19:29 Spor Toto, deplasmanda kazanmasını bildi
- 19:21 Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda set vermedi!
- 19:10 Yalova FK, Fenerbahçe'nin pilot takımı oluyor
- 19:00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, zorlansa da kazandı
- 18:56 Como, deplasmanda gövde gösterisi yaptı!
- 18:51 Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'nun beşincisi başladı
- 18:40 Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!
- 18:23 Mersin Spor, kritik maçı sahasında kazandı!
- 18:09 Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray
- 18:02 Halkbank, İstanbul Gençlik karşısında zorlansa da kazandı!
- 17:58 Trabzonspor'da 3 oyuncu ile ayrılık hazırlığı!
- 17:56 Vanspor FK, Hatayspor'u rahat geçti
- 17:47 Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarlarına mektup!
- 17:28 Alanyalı Mounie asist yaptı, Benin kazandı!
- 17:25 Manchester City Forest deplasmanında kazandı
- 17:23 Galatasaray'da 3 ismin döneceği maç belli oldu!
- 16:55 Mehmet Altıparmak: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"
- 16:47 Nef'ten Erden Timur açıklaması
- 16:44 Isaac Solet'ten Göztepe paylaşımı geldi
- 16:14 Mert Günok için geri dönüş iddiası!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
Como, deplasmanda gövde gösterisi yaptı!
Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"
Mason Mount: "En iyi halime geri dönüyorum"
Hull City'den ligde yükseliş!
David Luiz: "Sarri yüzünden sigaraya başlıyordum"
Runjaic: "Zaniolo, zor günler geçirdi!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9