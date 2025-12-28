Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!

Beşiktaş, Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için girişimlerini sürdürüyor.



Siyah-beyazlılar, Chelsea ile temaslarından henüz sonuç alamazken görüşmelerin kiralık sözleşmesinin süresi ve opsiyon konuları üzerinden devam ettiği belirtildi.



TARAFLARIN ANLAŞMAINI BEKLİYOR



Düzenli süre bulacağı bir kulübe gitmeyi planlayan, bu nedenle de Beşiktaş'a sıcak bakan Jörgensen'in ise iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.



ALTERNATİF DE PREMIER LİG'DEN



Siyah beyazlılar, bu transferde sorun çıkması halinde Tottenham'da oynayan Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya çalışacak.







