Göztepe'de Lis'in büyük değişimi!

Göztepe'de sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Mateusz Lis, eleştirilen noktadan ligin en güven veren kalecilerinden biri haline geldi.

28 Aralık 2025 14:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Lis'in büyük değişimi!






Süper Lig'de kalesinde sadece 9 gol görüp tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis 6 ayda büyük değişim yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında olan ve takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen Polonyalı eldiven bu sene ise bambaşka bir kimliğe büründü. Eski bir kaleci olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance'nin büyük desteğini alarak sezona başlayan 28 yaşındaki eldiven lige çok etkili bir giriş yaptı. 

2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada usta ayak Talisca'nın penaltısını kurtaran Lis, golsüz biten maçta takımına 1 puanı getirirken sezonun geri kalanında da çok başarılı bir performans ortaya koydu.

Bir dönem satışı dahi düşünülen deneyimli file bekçisi, 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı. Takım kaptanlığını da yapan Polonyalı, Avrupa'da birçok dev kulübün kalesini koruyan meslektaşlarını da geride bıraktı. Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis şu anda taraftarın en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
