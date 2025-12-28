28 Aralık
Altay'da ihtar çeken oyuncu sayısı 7'ye yükseldi

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da, kulübe ihtar çeken oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

calendar 28 Aralık 2025 14:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen futbolcu sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda son olarak altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Ege Parmaksız ile sağ bek Mert Yıldırım'ın kulübe noter kanalıyla ihtar çektiği kaydedildi.

İzmir temsilcisinde daha önce takımın tecrübeli isimlerinden Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir ve Murat Berkan Demir alacaklarını tahsil etmek için başvuruda bulunmuştu. Transfer yasağı nedeniyle 4.5 yıldır kadrosuna takviye yapamayan Altay, ödeme yapamazsa 7 oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetme tehlikesi yaşayacak.

Altay, FIFA'lık olan eski yabancı oyuncularına önümüzdeki günlerde ödeme yapamazsa puanlarının silinip küme düşürülme tehlikesi yaşayacak.

 
