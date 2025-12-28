Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serik Spor, Boluspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 4-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alexander Martynov(KK.), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Florent Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti.
Serik Spor'un tek golü 13'te Erhan Çelenk'ten geldi.
Ev sahibi ekip, Şeref Özcan'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadelenin geri kalanında 10 kişi ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki puanını 29'ye çıkardı. Serik Spor ise 26 puanda kaldı.
Boluspor, gelecek hafta Vanspor FK deplasmanına gidecek. Serik Spor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Egemen Savran
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşqın), Martynov (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Sadygov, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Burak Asan, Şeref Özcan, Erhan Çelenk
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Kouagba, Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı), Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 7 Martynov (kendi kalesine), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Devran Şenyurt, Dk. 45+2 Rasheed, Dk. 59 Liço, Dk. 78 Doğan Can Davas (Boluspor)
