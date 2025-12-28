28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Boluspor deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Serik Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

calendar 28 Aralık 2025 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Boluspor deplasmanda kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serik Spor, Boluspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 4-1 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alexander Martynov(KK.), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Florent Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti.


Serik Spor'un tek golü 13'te Erhan Çelenk'ten geldi.

Ev sahibi ekip, Şeref Özcan'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadelenin geri kalanında 10 kişi ile mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki puanını 29'ye çıkardı. Serik Spor ise 26 puanda kaldı.

Boluspor, gelecek hafta Vanspor FK deplasmanına gidecek. Serik Spor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Egemen Savran

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşqın), Martynov (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Sadygov, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Burak Asan, Şeref Özcan, Erhan Çelenk

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Kouagba, Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı), Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)

Goller: Dk. 7 Martynov (kendi kalesine), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Devran Şenyurt, Dk. 45+2 Rasheed, Dk. 59 Liço, Dk. 78 Doğan Can Davas (Boluspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.