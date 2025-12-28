Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı

TERCİH BAYERN MÜNİH OLDU

İTALYA KAPISI AÇIK

SEZON PERFORMANSI

Nicolas Jackson'ın menajeri Ali Barat, oyuncusuna Chelsea'ye transfer olmadan önce ve geçen yaz döneminde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin ilgi gösterdiğini açıkladı.Fabrizio Romano'nun haberine göre Barat, bu ilginin somut ve ciddi olduğunu vurguladı.Ali Barat, Jackson'ın kariyer planlamasında net bir duruş sergilediğini belirterek,ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü bu sezon Alman devinde kiralık olarak forma giyiyor.Jackson'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Barat,diyerek Serie A ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını dile getirdi.Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Nico Jackson, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.