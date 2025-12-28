28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-177'
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-373'
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
0-037'
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı

Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nico Jackson için menajeri Ali Barat'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

calendar 28 Aralık 2025 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı
Nicolas Jackson'ın menajeri Ali Barat, oyuncusuna Chelsea'ye transfer olmadan önce ve geçen yaz döneminde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin ilgi gösterdiğini açıkladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barat, bu ilginin somut ve ciddi olduğunu vurguladı.

TERCİH BAYERN MÜNİH OLDU

Ali Barat, Jackson'ın kariyer planlamasında net bir duruş sergilediğini belirterek, "Nico sadece Bayern Münih'i istiyordu ve bunu başardık" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü bu sezon Alman devinde kiralık olarak forma giyiyor.

İTALYA KAPISI AÇIK

Jackson'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Barat, "Bir gün İtalya'da oynamak mı? Kesinlikle. İtalyan futboluna ilgisi var" diyerek Serie A ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını dile getirdi.


SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Nico Jackson, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
