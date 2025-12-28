Talen Horton-Tucker'dan Saras itirafı!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Talen Horton-Tucker, Eurohoops Türkiye'ye özel bir röportaj verdi.





"Soracak çok fazla sorum var, o yüzden hemen başlayacağım. İstanbul'da yaşamak ve Türkiye'deki yaşama adapte olmak nasıl gidiyor?"



"Evet, bence bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Tabii ki saha içine adapte olmak çok önemli ama saha içine olduğun kadar saha dışına da adapte olabilmen gerekir. Dolayısıyla bunun zorlayıcı kısımları vardı. İlk geldiğinde saatlere alışkın olmamak, farklı bir zaman dilimine alışmaya çalışmak ve benzeri şeyler. Başlarda epey zorlayıcıydı ama zaman ilerledikçe çok daha iyiye gitti. Dolayısıyla burada olmak ve bir şeyler öğrenmeye devam etmek bana çok yardımcı oldu."

"Açıkçası şaşırdığım pek bir şey olduğunu söyleyemem ama en zorlayıcı kısım, Avrupa'da basketbolun taktiksel kısmını anlamak oldu. Tabii ki NBA basketbolu da taktiksel ama burada işler tamamen farklı. Burada oyuncuların oyunun taktiksel kısmını anlamaya odaklanmaları gerektiğini söyleyebilirim.""Kesinlikle gelişim sürecimi hızlandırdı diyebilirim. Halen hücumda ve savunmada daha iyi olabileceğim noktalar var ama size karşı bir şeyleri yumuşatmayan bir koçunuzun olması… O çok net bir insan, size küfredecek. Size bir şeyi iyi veya kötü yaptığınızı net olarak söyleyecek ve aynı zamanda sizi sevdiğini de söyleyecek. Dolayısıyla koçunuzun böyle biri olması cesaretlendirici bir şey. Dolayısıyla özellikle bana buradaki ilk senemde epey yardımcı olduğunu düşünüyorum.""Tuzak soru. Ben sadece bana inanan bir koçumun olmasını istiyorum. Bence ne olursa olsun size nasıl sunulursa sunulsun bir insan size inandığı sürece tam olarak böyle bir koç için oynamak isterim. Çok net bir cevap."