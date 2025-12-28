28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-077'
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-148'
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
0-037'
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a sert tepki!

Beşiktaş'ın Mert Günok ve Necip Uysal'ı kadro dışı bırakma kararına ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan sert tepki geldi.

calendar 28 Aralık 2025 20:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıkladı.
 
Beşiktaş'ın bu kararına Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz'dan tepki geldi.
 
Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Zeki Demirkubuz, sosyal medya üzerinden, "Rafa Silva ve benzeri utanmazlar karşısında sergilenemeyen kararlılık ve güç gösterisini Mert ve Necip üzerinden  yapmak yakışık alıyor mu?" paylaşımında bulundu.
 
İşte söz konusu paylaşım:
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
