28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Fenerbahçe'de kaleci transferleri hız kazandı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Öte yandan iddialara göre Mert Günok'un transferinde de sona gelindi.

calendar 28 Aralık 2025 20:38
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tarık Çetin'in arkasında üçüncü kaleci olmasına rağmen İrfan Can Eğribayat için transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.
 
Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.
 
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için daha önce ödediği 1,2 milyon euroluk bonservis bedelini talep ediyor.
 
Polonya ekipleri Lech Poznan ve Legia Varşova'nın bu rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
 
Öte yandan Fenerbahçe, kaleci transferinde bir diğer önemli adımı Mert Günok için atmaya hazırlanıyor.
 
Deneyimli eldivenle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli ekip, Mert Günok'un Samsunspor'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
