28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-075'
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-146'
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
0-035'
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Napoli, Höjlund ile tam gaz yarışta

Napoli, Cremonese deplasmanında Rasmus Höjlund'un golleriyle kazandı ve şampiyonluk yarışına devam etti.

28 Aralık 2025 18:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli, Höjlund ile tam gaz yarışta
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45. dakikalarda Rasmus Höjlund attı.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
