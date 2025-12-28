İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45. dakikalarda Rasmus Höjlund attı.
Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.
Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.
