Erzurum FK, kritik maçta 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurum FK, Çorum FK'yi konuk etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurum FK, 1-0 kazandı.
Erzurum FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı.
Bu sonuçla birlikte Erzurum FK ligdeki puanını 33'e çıkardı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Erzurum FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Amed SF deplasmanına gidecek.
