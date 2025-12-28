28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-188'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-288'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Gabon, Mozambik'e yenildi; şansını zora soktu!

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun 2. maçında Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti.

calendar 28 Aralık 2025 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gabon, Mozambik'e yenildi; şansını zora soktu!
Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

Stade Adrar'da oynanan maçı Mozambik 3-2 kazandı.

Mozambik'in gollerini 37'de Faisal Bangal, 42'de Geny Catamo(P) ve 52'de Diogo Calila kaydetti.


Gabon'un gollerini ise 45+5'te Pierre-Emerick Aubameyang ve 76'da Alex Moucketou-Moussounda kaydetti.

Galatasaraylı Mario Lemina ve Esenler Eroksporlu Guelor Kanga, Gabon adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Mexer, Mozambik adına 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Mozambik gruptaki puanını 3'e yükseltirken Gabon ise 0 puanda kaldı.

Gabon, grubun 3. ve son maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Mozambik ise Kamerun ile kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
