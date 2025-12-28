28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-189'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

ABB Fomget yenilmezlik serisini sürdürdü!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

calendar 28 Aralık 2025 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABB Fomget yenilmezlik serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milica'nın 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. ABB FOMGET, 33. dakikada Blerta'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hakkarigücü, 65. dakikada Yaren Çolak'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma, ABB FOMGET'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
