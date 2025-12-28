ABB Fomget yenilmezlik serisini sürdürdü!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.
Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milica'nın 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. ABB FOMGET, 33. dakikada Blerta'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hakkarigücü, 65. dakikada Yaren Çolak'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma, ABB FOMGET'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milica'nın 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. ABB FOMGET, 33. dakikada Blerta'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hakkarigücü, 65. dakikada Yaren Çolak'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma, ABB FOMGET'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.