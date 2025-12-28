28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-190'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Fiorentina, Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski ile ilgileniyor.

28 Aralık 2025 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fiorentina, Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyor!
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI


Fiorentina'nın ayrıca Sebastian Szymanski'yi de radarında tuttuğu belirtildi.

İtalyan ekibinin, uzun süredir Szymanski'yi takip ettiği ve Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Polonyalı futbolcu için bu kez durumu fırsata çevirebileceği kaydedildi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Becao ise Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.