Fiorentina, Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyor!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI
Fiorentina'nın ayrıca Sebastian Szymanski'yi de radarında tuttuğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, uzun süredir Szymanski'yi takip ettiği ve Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Polonyalı futbolcu için bu kez durumu fırsata çevirebileceği kaydedildi.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Becao ise Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
