28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-190'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Yalçın Koşukavak: "Oyunun momentumunu tuttuk"

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ligin ikinci yarısında çok daha güçlü bir takım izleteceklerini söyledi.

28 Aralık 2025 17:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yalçın Koşukavak: 'Oyunun momentumunu tuttuk'
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 3-1 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduklarını ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Keçiörengücü izleteceklerini söyledi.
 
Koşukavak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, stratejik anlamda bu maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek "Kazanmamız gerekiyordu oyuna iyi başladık, stratejik planlarımız ve oyun planının uygulanması beni diğer maçlardan biraz daha memnun etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında bir pas hatasından gol yemek ile karşı karşıya kalırken kazandığımız topla geçiş hücumuyla 1-0 öne geçip oyunun momentumunu tuttuk." diye konuştu.
 
Maçta iyi savunma yaptıklarını dile getiren Koşukavak,"İyi bir oyunla 3-0'ı bulduk, ondan sonra da oyun tamamen bizim kontrolümüzde gitti. Kazandığımız için mutluyum, ligin ikinci devresindeki maçlar için çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız inşallah. Herkese de şimdiden nice mutlu seneler diliyorum." dedi.
