Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Bektaş'ı transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi." ifadeleri kullanıldı.