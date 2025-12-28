Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kritik bir kararı resmen aldı.



Juventus, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaşırken, Kenan Yıldız'ın maaşı da kesin olarak yükseltildi.



YENİ MAAŞI NETLEŞTİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre,

Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon Euro seviyesine çıkardı.Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut kontratının 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatılmasını planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği ifade edildi.Son aylarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Kenan Yıldız için nabız yokladığı belirtilirken, Juventus yönetiminin milli futbolcuyu "satılamaz" oyuncu statüsünde değerlendirdiği aktarıldı.Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.Genç yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı. Kenan Yıldız bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.