Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıllık maaşını 6 milyon euroya çıkardı.

28 Aralık 2025 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kritik bir kararı resmen aldı. 

Juventus, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaşırken, Kenan Yıldız'ın maaşı da kesin olarak yükseltildi.

YENİ MAAŞI NETLEŞTİ



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon Euro seviyesine çıkardı. 

SÖZLEŞME 2030/2031'E KADAR

Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut kontratının 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatılmasını planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği ifade edildi. 

JUVENTUS'TAN NET MESAJ: "SATILAMAZ" 

Son aylarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Kenan Yıldız için nabız yokladığı belirtilirken, Juventus yönetiminin milli futbolcuyu "satılamaz" oyuncu statüsünde değerlendirdiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Genç yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı. Kenan Yıldız bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

