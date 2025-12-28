28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
0-01'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-00'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!

Real Madrid, Al Hilal forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ruben Neves'in transferi için menajerlerden gelen öneriyi kabul etmedi.

28 Aralık 2025 15:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!






Real Madrid, menajerler tarafından gelen Ruben Neves önerisini kabul etmedi.

REAL'DEN RET

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, son dönemde bonservisi elinde futbolcuları kadrosuna katmasıyla gündem olan Real Madrid, 3 futbolcu için gelen menajer önerisini ise kabul etmedi.

3 FUTBOLCU ÖNERİLDİ

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ibrahima Konate, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Dayot Upamecano ve Al Hilal ile sözleşmesinin son altı ayında olan Ruben Neves, menajerler tarafından Real Madrid'e önerildi.


Real Madrid ise 3 futbolcu için gelen öneriyi kabul etmedi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Al Hilal forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Al Hilal forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Ruben Neves, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
