Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!

Real Madrid, menajerler tarafından gelen Ruben Neves önerisini kabul etmedi.İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, son dönemde bonservisi elinde futbolcuları kadrosuna katmasıyla gündem olan Real Madrid, 3 futbolcu için gelen menajer önerisini ise kabul etmedi.Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ibrahima Konate, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Dayot Upamecano ve Al Hilal ile sözleşmesinin son altı ayında olan Ruben Neves, menajerler tarafından Real Madrid'e önerildi.Real Madrid ise 3 futbolcu için gelen öneriyi kabul etmedi.Al Hilal forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.Al Hilal forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Ruben Neves, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.