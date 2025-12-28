Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan 'topa dara' oyunuyla stres atıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinin köyünde yaşayan ve yaz aylarında batıdaki illerde çalışan gençler, kışın evlerine dönüp "topa dara" adıyla bilinen beyzbola benzer oyunla eğleniyor.



Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan'ın eteklerindeki yaklaşık 100 haneli Gençali köyünde yaşayan gençler, mevsim el verdikçe batı illerinde inşaatta çalışıp kışın da köylerine dönüyor.



Gençler, büyüklerinden öğrendikleri ve günümüzde unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlar arasında yer alan "topa dara" adıyla bilinen beyzbola benzeyen oyunu oynamak için zaman zaman bir araya geliyor.

Köyün dışında arazide toplanan gençler, soğuk hava ve kara rağmen iki takım oluşturarak sopa ve özel olarak yapılan topla oyun oynuyor.Oyunu kazanmak için takım halinde koşarak mücadele eden gençler, centilmenliğin kazandığı müsabakalarda stres atıp eğleniyor.Gençler, önceki nesilden kendilerine aktarılan oyunu yaşatmak için çocuklara da öğretiyor.Köylülerden Erhan Aslan, AA muhabirine, zorlu kış koşullarının oyunu oynamaya engel olmadığını söyledi.Oyunun güzel ve eğlendirici olduğunu belirten Aslan,diye konuştu.Aslan, oyunun kendi köylerinde oynandığını, bölgedeki diğer köylerde rastlamadığını anlattı.Arazinin büyüklüğüne göre oynayan kişi sayısının arttığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:Özal Yalçın ise Çankırı'da yaşadığını, köye gelerek güzel vakit geçirdiğini ve oyun sayesinde eğlendiğini aktardı.Gençler arasında bu tür oyunların yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:Ayhan Karadeniz de gençlerin yaz aylarında batı illerine gidip inşaatlarda çalıştığını, kışın da köye döndüklerini ve bu oyunu oynayarak eğlendiklerini dile getirdi.