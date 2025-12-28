Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, başladı

Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.Gürsu Spor Fabrikası'nda gerçekleştirilen turnuvada, yurt içinden 17 ve yurt dışından 5 güreş takımı mücadele ediyor.Yaklaşık 400 güreşçinin yarıştığı turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, federasyon olarak altyapıyı çok önemsediklerini söyledi.Türkiye'nin bütün illerindeki müsabakalara gitmeye çalıştıklarını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:Akgül, bu tür organizasyonları çok önemsediğini belirterek,diye konuştu.Taha Akgül, yetenekli sporcuları milli takıma davet ettiklerini kaydetti.