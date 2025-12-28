28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-189'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, başladı

Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, Bursa'da başladı.

calendar 28 Aralık 2025 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, başladı
Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.

Gürsu Spor Fabrikası'nda gerçekleştirilen turnuvada, yurt içinden 17 ve yurt dışından 5 güreş takımı mücadele ediyor.

Yaklaşık 400 güreşçinin yarıştığı turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.


Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, federasyon olarak altyapıyı çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin bütün illerindeki müsabakalara gitmeye çalıştıklarını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"Gençlerimizle bir arada olmaya, çocuklarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz çünkü onların rol modeliyiz. Onlara elimizden geldiği kadar dokunmaya, kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel enerjileri var. Çocukların enerjisi çok farklı. Biz de onların duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz çünkü küçükken biz de şampiyon abilerimiz geldiğinde onları karşılardık. O yüzden onların heyecanına şu anda tanıklık ediyoruz. Bunlar geleceğin olimpiyat şampiyonları."

Akgül, bu tür organizasyonları çok önemsediğini belirterek, "Yerel müsabakalardan olimpiyat şampiyonluğuna gidiliyor. Yerel deyip geçmemek lazım. İl bazında bütün yapılan müsabakaların hepsini değerli buluyoruz." diye konuştu.

Taha Akgül, yetenekli sporcuları milli takıma davet ettiklerini kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
