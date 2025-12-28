Erden Timur için destek açıklaması

"Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, cuma günü gerçekleşen operasyonda geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Timur'un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cuma günü operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ İDDİALAR
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberinde; Erden Timur'un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu belirtildi.
Timur'un incelenen banka hesaplarında; bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş - çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi / izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürüldü.
Erden Timur'un doğrudan maç ayarlama şüphesiyle değil, bahis ve şüpheli finansal hareketler üzerinden, bahis suçları ve kara para mevzuatı kapsamında incelemeye alındığı ifade edildi.
NEF'TEN AÇIKLAMA
Nef, cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yürütülen hukuki sürecin sonunda Timur'un aklanacağına olan inançlarının tam olduğunu duyurdu.
NEF'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.
"TÜM BİLGİ VE YASAL BELGELER..."
Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.
Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.
Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
DESTEK AÇIKLAMASI
Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin de katıldığı programda Erden Timur ile ilgili açıklama yaptı ve Timur'a destek olacaklarını söyledi.
BTV YouTube kanalına konuşan Şirin, "Erden Timur'a destek olacağız. Adliyeye gideceğiz. Erden Timur kırmızı çizgi." diye konuştu.
TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA
Sebahattin Şirin'in açıklamalarının ardından lideri olduğu UltrAslan grubundan da Erden Timur'a destek mesajı yayınlandı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Henüz ifadesi dahi alınmayan fakat günlerdir Erden Timur adıyla Galatasaray'a itibar suikasti yapmaya çalışan yasadışı bahis ve uyuşturucu operasyonundan alınmış başkanı olan suyun karşı yakasının trollerini gülerek takip ediyoruz.
Galatasaray markası prim yaptırdığı için Erden Timur adını kullanarak üstünde tepinmeye kalkan medyadaki tüm aparatları not ediyoruz.
UEFA'dan Tescilli, şikeden hüküm giymiş, yasadışı bahisten alınmış, uyuşturucu operasyonundan yargılanmış isimlere bile UTANILMADAN, SIKILMADAN, ARSIZCA sahip çıkıldığı ortamda Sebahattin Ağabeyimizin dediği gibi; Eski Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur YALNIZ DEĞİLDİR!
Erden Timur'a yöneltilen suçlamalardan aklanarak çıkacağına inanıyor, adalete güveniyoruz.
Yarın (Pazartesi) Saat 09:00'da Çağlayan Adliyesinde toplanmaya başlıyoruz."
İFADELER ALINACAK
HT Spor'da yer alan habere göre, emniyetteki şüphelilerin kolluk ifadeleri bugünkü (pazar) sağlık kontrollerinden sonra alınacak. Erden Timur, Fatih Kulaksız ve Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadeleri en son alınacak.
ERDEN TİMUR, MURAT AĞIREL'E KONUŞMUŞTU
Erden Timur, 20 Şubat 2025 tarihinde çıkan Kirli Çark isimli kitabın yazarı Murat Ağırel'e o dönemde de çıkan bazı iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.
İşte Erden Timur'un 131. sayfada yer alan açıklamaları:
"Hatırladığım, tam bu 15 Temmuz 2016 döneminden sonraydı, Polis, 'Erden Bey ile görüşmek istiyoruz' demişti. Bizde o zaman Emre vardır. O da benimle birlikte girmişti polislerin görüşmesine ama polisler 'biz yalnız görüşmek istiyoruz' demişlerdi. Onlar da görüşmede 'biz Veysel Şahin'i araştırdık, böyle böyle birisi, sizle ilgili bir şey yok ama bu proje bitmiş, devredilirse ona biz operasyon düzenleyeceğiz ama daha delil topluyoruz, sizden ricamız bunları devretmeyin ki biz bunlara el koyalım, devrederseniz el koyamayız, bunları satarlar' diye uyardılar.
Biz de Veysel Şahin tarafını oyalamıştık. Sonra da zaten el konulmuştu. Tabii o günlerde adamların kim olduğunu da bilmiyordum, bahisle ilgili mi diye. Kumarhaneci diye zannediyorduk sonra bahisçi çıktı. 1+1 evler vardı küçük, gelmişlerdi hatırlıyorum. Toplamda 700-800 metrekareydi aldıkları. İki tane 4+1 ediyor. 24 daire çok gibi görünüyor ama toplamda iki üç tane büyük daire boyutunda hepsi.
Bizim evleri kimlerin aldığına da çok bakamayız. Ben şu ana kadar 43 küsur bin konut ve arsa satmışım. Teknik olarak da bilemeyiz. Adam televizyon da alıyor, araba da alıyor.
Satın alma işlemi Veysel Şahin ismiyle de olmadı. O zaman da zaten başka bir isimdi. Polisler de satın alan kişinin onun adamlarından biri olduğunu, onunla irtibatlı biri olduğunu söylemişti."
