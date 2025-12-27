İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Patrick Dorgu attı. Dorgu, Manchester United forması altında ilk kez gol sevinci yaşadı.Manchester United, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Newcastle United'ın ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 29 puana yükseldi. Newcastle United, 23 puanda kaldı.Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında bu kez Wolverhampton'ı konuk edecek. Newcastle United, Burnley deplasmanına gidecek.