26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-0
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-1
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-2
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 27 Aralık 2025 00:56 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Patrick Dorgu attı. Dorgu, Manchester United forması altında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Manchester United, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Newcastle United'ın ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.


Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 29 puana yükseldi. Newcastle United, 23 puanda kaldı.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında bu kez Wolverhampton'ı konuk edecek. Newcastle United, Burnley deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
