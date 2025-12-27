Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Torino deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü attı.
Geçen hafta gol orucunu Pisa maçıyla bozan yıldız futbolcu, İtalya'daki ikinci golünü ilk 11'de başladığı Torino maçının maçın 66. dakikasında kaydetti ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Cagliari'nin orta alandan geliştirdiği atakta Semih, rakiplerini bir bir geçerek ceza sahası önüne koşusunu yapmayı başardı. Şut açısı bulduğu anda sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu.
"İMPARATOR SEMİH"
Golün ardından Cagliari, sosyal medyadan "İmparator Semih ne gol attı öyle" ve "Sen delisin kardeşim!" paylaşımlarında bulundu.
İşte o gol;
Ev sahibi takım, Vlasic'in 28. dakikada attığı golle öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Prati'nin attığı golle devreye 1-1 girdi.
Maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada orta sahada aldığı topu rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisine kadar gitti. 20 yaşındaki futbolcu, çizgiden attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Cagliari puanını 18 yaptı. Torino ise 20 puanda kaldı.
Semih Kılıçsoy, 72. dakikada yerini Borelli'ye bıraktı. Torino'da Emirhan İlkhan, 80. dakikada Gineitis'in yerine oyuna girdi.
🇹🇷Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol!
Serie A'nın 17. haftasında Torino ve Cagliari, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.
