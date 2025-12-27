27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-190'
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-189'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-089'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-045'
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-488'

Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!

Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, son iki maçta iki kez ağları havalandırdı.

calendar 27 Aralık 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 19:10
Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Torino deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü attı.

Geçen hafta gol orucunu Pisa maçıyla bozan yıldız futbolcu, İtalya'daki ikinci golünü ilk 11'de başladığı Torino maçının maçın 66. dakikasında kaydetti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Cagliari'nin orta alandan geliştirdiği atakta Semih, rakiplerini bir bir geçerek ceza sahası önüne koşusunu yapmayı başardı. Şut açısı bulduğu anda sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu.

"İMPARATOR SEMİH"

Golün ardından Cagliari, sosyal medyadan "İmparator Semih ne gol attı öyle" ve "Sen delisin kardeşim!" paylaşımlarında bulundu.

İşte o gol; 


Serie A'nın 17. haftasında Torino ve Cagliari, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, Vlasic'in 28. dakikada attığı golle öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Prati'nin attığı golle devreye 1-1 girdi.

Maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada orta sahada aldığı topu rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisine kadar gitti. 20 yaşındaki futbolcu, çizgiden attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Cagliari puanını 18 yaptı. Torino ise 20 puanda kaldı.

Semih Kılıçsoy, 72. dakikada yerini Borelli'ye bıraktı. Torino'da Emirhan İlkhan, 80. dakikada Gineitis'in yerine oyuna girdi.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
