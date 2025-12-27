27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
1-0DA
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-053'
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi

Beşiktaş'ın Eski Kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal'ın kadro dışı kararına ilişkin açıklama yayınladı.

Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal'ın kadro dışı kalmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un yaptığı açıklama:

"Bazen insanın söyleyecekleri kelimelere sığmaz.


Bazen de susmak, yılların emeğine haksızlık olur.

Bu satırlar bir anlık duygunun değil; uzun yıllara yayılan bir tanıklığın ve derin bir vefanın ifadesidir.

10 yıl her günümü Necip'le yan yana geçirdiğim için değil...

2004'ten 2025'e kadar, sadece Beşiktaş'a adanmış bir hayatı bire bir bildiğim için bu kadar net konuşuyorum.

Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte büyüyen, formasını bir gün bile pazarlık konusu yapmayan, sahada da saha dışında da Beşiktaş duruşundan taviz vermeyen birine yapılan bu muamele; ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özeti.

Beşiktaş'ta geçen 20 yıl boyunca, kim gelirse gelsin; her teknik direktör Necip'ten mutlaka faydalandı.

Farklı sistemlerde, farklı görevlerde, ihtiyaç duyulan her anda sorumluluk aldı.

Bazen ilk 11'de, bazen kulübede ama her zaman hazır, her zaman güvenilen bir isim oldu.

Bu da onun sadece bir futbolcu değil; istikrarın, fedakarlığın ve profesyonelliğin simgesi olduğunu açıkça gösteriyor.

"Veda" demek bile ağır geliyor.

Ama "yolları şimdilik ayırmak" gibi cümlelerin kurulması bile fazla.

Çünkü burada ayrılan bir yol değil; 21 yıl boyunca emeğiyle, karakteriyle, sessiz liderliğiyle yazılmış bir hikaye görmezden geliniyor.

Futbolun dinamiklerini ve bir kulübün değerlerini yönetmenin ne kadar hassas bir denge gerektirdiğini herkesin zaman zaman yeniden hatırlaması gerekiyor.

Aksi halde, kısa vadeli algılar ve yüzeysel değerlendirmeler; kulübe yıllarını vermiş. emeğiyle iz bırakmış insanların hak ettikleri değerin önüne geçebiliyor.

Sosyal medyada kurulan birkaç cümleyle, yıllara yayılan fedakarlıkların ve birikimin yok sayılabileceğini düşünmek ise kimseye yakışmaz.

Herkese saygım sonsuz.

Hayatım boyunca kimseye saygıda kusur etmedim.

Ama bazen susmak, yanlışın bir parçası olmak demektir.

Bu yüzden doğruları ve düşündüklerimi söylemek zorundayım.

Necip Uysal bu kulübün bir futbolcusu değil sadece.

Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir.

Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.