Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun 2. maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.Complexe sportif de Fes'de oynanan maçı Nijerya 3-2 kazandı.Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Wilfred Ndidi ve 67. dakikada Ademola Lookman kaydetti.Tunus'un golleri, 74'te Montassar Talbi ve 86'da penaltıdan Ali Abdi ile geldi.Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Nijerya formasıyla maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, iki futbolcu da birer gol attı. Osimhen ayrıca Lookman'ın golünün de asistini yaptı.Bu sonuçla birlikte Nijerya, 2. maçlar sonunda puanını 6'ya yükselterek son 16'ya kalmayı garantiledi. Tunus ise 3 puanda kalarak tur ihtimalini son maça taşıdı.Nijerya, grubun 3. ve son maçında Uganda ile karşılaşacak. Tunus ise Tanzanya ile mücadele edecek.