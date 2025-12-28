27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
3-2
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-2
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Nijerya, Süper Lig'in yıldızları ile kazandı!

Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun 2. maçında Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun 2. maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Complexe sportif de Fes'de oynanan maçı Nijerya 3-2 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Wilfred Ndidi ve 67. dakikada Ademola Lookman kaydetti.


Tunus'un golleri, 74'te Montassar Talbi ve 86'da penaltıdan Ali Abdi ile geldi.

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Nijerya formasıyla maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, iki futbolcu da birer gol attı. Osimhen ayrıca Lookman'ın golünün de asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya, 2. maçlar sonunda puanını 6'ya yükselterek son 16'ya kalmayı garantiledi. Tunus ise 3 puanda kalarak tur ihtimalini son maça taşıdı.

Nijerya, grubun 3. ve son maçında Uganda ile karşılaşacak. Tunus ise Tanzanya ile mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
