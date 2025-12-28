Jerome Opoku'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Wolfsberger 12 milyon Euro talep ediyor. Karadeniz temsilcisi ise bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Aradaki fark nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir'den Jerome Opoku'yu da listesine aldı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor. 1.97 boyundaki savunma oyuncusunun, kurulan ilk temasta bordo-mavili kulübe olumlu dönüş yaptığı ve şartların sağlanması halinde forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.
