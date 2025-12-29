29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-064'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Ronald Araujo, Barcelona ile çalışmalara başladı

Psikolojik sorunlar nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Ronald Araujo, Barcelona ile yeniden çalışmalara başladı.

calendar 29 Aralık 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ronald Araujo, Barcelona ile çalışmalara başladı
Barcelona savunmasının önemli isimlerinden Ronald Araujo, takımla birlikte antrenmanlara yeniden başladı.
 
Uruguaylı stoper, bugün gerçekleştirilen açık antrenmanda takım arkadaşlarıyla saha çalışmalarına katıldı.
 
Hatırlanacağı üzere Araujo, Aralık ayının başlarında psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalmış ve toparlanmak için izin talep etmişti.
 
Bu süreçte Kudüs'teki kutsal Hristiyan mekânlarını ziyaret eden futbolcu, ayrıca memleketinde de birkaç gün geçirmişti.
 
Araujo'nun geri dönüşü, Barcelona savunması için önemli bir moral kaynağı oldu ve teknik ekibin planlarında da büyük bir rol oynayacak.
 
Taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun formunu kısa sürede kazanarak sahaya dönmesini heyecanla bekliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.