Berkan Kutlu'ya 7 talip birden!

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen Berkan Kutlu ile 7 takım ilgileniyor.

calendar 29 Aralık 2025 20:30
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılmak isteyen Berkan Kutlu, 7 takımı peşine taktı.

Az süre bulduğu için sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor ve Kocaelispor talip oldu. Oyuncuyu ayrıca La Liga'dan Getafe ve Espanyol transfer listesine aldı.

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimin kararını bekleyen Berkan Kutlu'nun transfer görüşmelerine başlamak için onay beklediği öğrenildi.


GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Berkan Kutlu ile ilgili, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." demişti.

27 yaşındaki Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 62 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
