Berkan Kutlu'ya 7 talip birden!

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılmak isteyen Berkan Kutlu, 7 takımı peşine taktı.
Az süre bulduğu için sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor ve Kocaelispor talip oldu. Oyuncuyu ayrıca La Liga'dan Getafe ve Espanyol transfer listesine aldı.
Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimin kararını bekleyen Berkan Kutlu'nun transfer görüşmelerine başlamak için onay beklediği öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Berkan Kutlu ile ilgili, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." demişti.
27 yaşındaki Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 62 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.
