29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-0DA
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-378'
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-082'
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
0-020'
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1DA
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1DA
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
0-022'

NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!

NBA, 2025-2026 sezonu All-Star maçının ilk taraftar oylaması sonuçlarını açıkladı.

calendar 29 Aralık 2025 22:01
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA, 2025-2026 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçlarını açıkladı.
 
NBA'den yapılan açıklamada, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 308 bin 346 oyla Batı Konferansı'nda 11. sırada yer aldı.
 
Los Angeles Lakers'ın Sloven oyuncusu Luka Doncic, 1 milyon 249 bin 518 oyla Batı Konferansı'nda ilk sıranın sahibi olurken Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic ise 1 milyon 128 bin 962 oyla ikinci basamakta bulunuyor.
 
Doğu Konferansı'nın zirvesinde 1 milyon 192 bin 296 oyla Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo yer alırken Yunan basketbolcuyu 1 milyon 72 bin 449 oyla Philadelphia 76ers'ın ABD'li oyuncusu Tyrese Maxey takip etti.
 
ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.
 
Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.