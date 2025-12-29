29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-065'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Fenerbahçe'den Souffian El Karouani'ye cazip teklif!

Fenerbahçe, Utrecht forması giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani'ye cazip bir teklif sundu. Sarı-lacivertlilerin, El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.

calendar 29 Aralık 2025 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, Utrecht forması giyen sol bek Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor.

FENERBAHÇE'DEN CAZİP TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya finansa olarak cazip bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin, bu teklifinin ardından El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde de 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunacağı yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Souffian El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
