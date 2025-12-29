29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-133'
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Söke 1970'te dört genç deneniyor

TFF 3. Lig 4'üncü grupta orta sıralarda yer alan Söke 1970, dört genç oyuncuyu kadrosuna dahil etmek amacıyla deneme antrenmanlarına çıkardı.

calendar 29 Aralık 2025 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 14:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 21 puanla 9'uncu sırada giren Söke 1970, 4 genç oyuncuyu denemek için kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız, Kuşadası'nda kamp organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Belçika merkezli Geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nden 4 oyuncuyu deneme amaçlı olarak devre arası hazırlık kampına davet etti. Talha Mersinlioğlu, Mikail Kulaksız, Nurullah Sontan ve Türker Kaplan'ın performansları bir hafta boyunca değerlendirilecek" bilgisi verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
