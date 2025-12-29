29 Aralık
Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic'i açıkladı!

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini açıkladı.

calendar 29 Aralık 2025 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 17:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İstanbul ekibi, teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini açıkladı.

Stanojevic, Türkiye'de daha önce Konyaspor'da da görev yapmıştı.


İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
