Ayın golü seçimi sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin golü olarak seçilmesine tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı röveşata golünü paylaştı.
Paylaşımda Osimhen'in ceza sahası içinde yaptığı akrobatik vuruşun görüntülerine yer verildi.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü." ifadeleri yer aldı.
⚡️Galatasaray'dan Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin golü seçilmesine tepki:
"Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü. 😎"
