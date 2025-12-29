Erden Timur için tutuklama talebi!

, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 29 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolüne getirildi.Sağlık kontrolünün ardından 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, 'bahis' soruşturmasından ayrıldı. Dosyanın başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenildi.