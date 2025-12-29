29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-065'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Erden Timur için tutuklama talebi!

DHA'nın servis ettiği habere göre, Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Erden Timur'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. 26 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Timur'un da aralarında bulunduğu 22 şüpheliye tutuklama talep edildi.

calendar 29 Aralık 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 20:18
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Erden Timur için tutuklama talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 29 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolüne getirildi.

TİMUR'A TUTUKLAMA TALEBİ

Sağlık kontrolünün ardından 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


TİMUR'UN DOSYASI AYRILDI

Futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, 'bahis' soruşturmasından ayrıldı. Dosyanın başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenildi.

ERDEN TİMUR'UN İFADESİ İÇİN TIKLAYINIZ


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.