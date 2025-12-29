29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-02'
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-02'
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-0DA
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic!

Kızılyıldız, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic'in 2025 yılında takımdaki en iyi oyuncu seçildiğini açıkladı.

29 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic!
Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, önemli bir başarıya imza attı.

2025 YILININ OYUNCUSU

Kızılyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun 2025 yılında takımın en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Sırp temsilcisinden yapılan açıklamada, Krunic'in profesyonelliğin simgesi olduğu, takımın kilit oyuncularından biri olduğu ve takım arkadaşlarının her zaman güvendiği bir oyuncu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe'den geçen yıl Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, Sırp ekibinde bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
